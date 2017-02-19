عاجل بالصور.. انتشال جثمان طفل غرق بمستنقع حي الغراب في #خميس_مشيط

المواطن – سعيد ال هطلاء – خميس مشيط

انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة خميس مشيط جثة طفل غرق في أحد المستنقعات الموجودة بحي الغراب.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير العقيد محمد العاصمي، أنه تم تلقي بلاغ عند الساعة 13:19 مساء اليوم الأحد، عن غرق طفل (سعودي 10 سنوات) في مستنقع يقع على امتداد وادي بيشة بحي الغرابة بخميس مشيط تبلغ مساحته 40×٣٠م2 وبعمق متدرج يصل إلى 2 م ونص المتر.

وأضاف أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي بالدفاع المدني قامت بتمشيط قاع المستنقع ومن ثم جرى استخراج جثمانه ونقله بواسطة إسعاف هيئة الهلال الأحمر للمستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة وسلم الحادث للشرطة حسب الاختصاص.

من جانبه قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء صالح بن منسي الحارثي تعازيه لذوي المتوفى، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

ونوه العاصمي إلى خطورة الاقتراب أو السباحة في مثل هذه المواقع، والتي غالباً ما تتشكل عقب الأمطار والسيول حتى وإن كان الشخص يجيد السباحة؛ نظراً لما تحتويه من مخاطر مثل الطمي أو الطين اللزج الموجود بقاع المياه الذي قد يتسبب في نشوب الشخص أو الإمساك به، ومن ثم غرقه علاوة على ما تحويه من صخور شديدة الانحدار والخطورة وأشجار وشجيرات ونحوها جرفتها السيول وتكون المياه قد طمرتها مع ما يصحب السباحة في هذه المواقع من محاذير صحية متمنياً السلامة للجميع.