عاجل بالصور.. تفاصيل مباحثات اليوم الثاني لخادم الحرمين في ماليزيا

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس وزراء ماليزيا في اليوم الثاني لزيارة الملك سلمان ضمن الجولة الآسيوية الكبرى التي ستضم 4 دول أخرى.

وقد وصل خادم الحرمين إلى قصر سراي بيردانا مقر رئيس وزراء ماليزيا في العاصمة الإدارية بتروجايا وعقد اجتماعاً خاصاً مع رئيس الوزراء الماليزي قبل انضمام وفدي البلدين.

وشهد خادم الحرمين بعد ذلك توقيع عدة مذكرات تفاهم للتعاون في مجال العلوم والتعليم والاقتصاد والتوظيف والموارد البشرية وتبادل الأخبار بين المملكة وماليزيا.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل إلى ماليزيا أمس في زيارة تستغرق أربعة أيام ضمن جولته الآسيوية الكبرى التي ستتضمن عدة دول من بينها الصين واليابان لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

وتحظى الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين باهتمام دولي وإقليمي حيث تمثل دفعة قوية للعلاقات السعودية الآسيوية وتعكس حرص المملكة على فتح الأسواق أمام الاستثمارات الآسيوية في كافة المجالات.