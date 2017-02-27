عاجل بالصور.. #خادم_الحرمين يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية وإعلامية وتعليمية بين المملكة وماليزيا

المواطن – الرياض

عززت المملكة وماليزيا التعاون المشترك في كافة المجالات حيث شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صباح اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في القطاعات الاقتصادية والتعليمية والإعلامية وغيرها من المجالات.

وشهد الملك سلمان ورئيس الوزراء الماليزي التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والعمالة والموارد البشرية، فضلاً عن التعاون العلمي والتعليمي.

كما شهد خادم الحرمين توقيع اتفاقية بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الماليزية برناما لتبادل الأخبار لتوطيد العلاقة وتقوية التفاهم بين الشعب والحكومة فى كلا البلدين.

ووقع الاتفاقية كل من ذو الكفل صالح ممثلاً عن وكالة برناما بينما وقع رئيس وكالة الأنبـاء السعودية عبدالله بن فهد الحسين ممثلاً عن وكالة واس.

وهذه الاتفاقية توفر مجالاً أوسع للتواصل بين الجانبين في تغطية الأخبار دون حاجة إلى وجود المكاتب أو المراسلين في كلا البلدين، وبالتالي يتم تبادل الأخبار دون تكاليف إضافية .

كما ستكون الاتفاقية منصة لوكالة برناما لاقتطاف ونشر الأخبار حول الأحداث التي تقع في السعودية ودول المنطقة.

وتعد الأخبار الواردة من السعودية والدول العربية مهمة جداً للماليزيين لأنهم يؤدون مناسك الحج والعمرة في مكة المكرمة سنوياً قبل السفر إلى الدول العربية الأخرى. ومن جهة أخرى ستركز وكالة (واس) على ما يحدث في ماليزيا، ودول الآسيان الأخرى من خلال إبرام هذه الاتفاقية.