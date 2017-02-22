عاجل بالصور.. عمليات بحث مكثفة عن مفقودة وادي الحائر لليوم الثامن

المواطن – شريف النشمي – الرياض

تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث المكثفة لليوم الثامن على التوالي عن الفتاة المفقودة في مجرى وادي الحائر بمنطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي لـ ” المواطن ” أن عمليات البحث عن مفقودة وادي الحائر مازالت مستمرة بمشاركة قوة بشرية وآلية كبيرة برغم التضاريس الصعبة للوادي وكثافة الحشائش داخل مجرى الوادي في بعض المواقع الأمر الذي تطلّب مشاركة معدات ثقيلة لإزالتها من بعض المواقع.

وأضاف الحمادي أن عمليات البحث تجري بالرغم من الظروف المناخية من أمطار و انخفاض درجات الحرارة .. مؤكدًا أن أعمال البحث مستمرة ولم تتوقف .

وكان والد الفتاة ضحية بحيرة وادي الحائر بالرياض كشف تفاصيل الحادث وكيف غرقت ابنته الصغيرة في السيول التي اجتاحت العاصمة.

وقال والد الفتاة أحمد الحوام، في مقطع فيديو متداول: “خرجت للتنزه مع عائلتي ولكن فوجئنا بمياه السيل، ونزلت ابنتي للتصوير، إلا أنها سقطت أمام عيني، وأمها أغمي عليها من هول الحادث”.



وأضاف: بعد الحادث حضر أشخاص حملوا زوجتي إلى السيارة وأعادوها إلى المنزل مع بقية أفراد الأسرة.. وأنه عاد إلى موقع الحادث بعدها مباشرة ليجد فرق الشرطة والدفاع المدني وصلت هناك لمباشرة الحادث.