عاجل بالصور.. مقذوفات حوثية تصيب عاملاً يمنياً في صامطة ‎

المواطن – عمر عريبي – جازان

باشرت فوق الدفاع المدني، اليوم، بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية عَلى محافظة صامطة نتج عنه إصابة مقيم يمني.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني بأن فرق الدفاع المدني باشرت صباح اليوم بلاغاً عن إصابة مقيم يمني الجنسية؛ نتيجة تعرضه لشظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة صامطه.

وأضاف أنه تم نقله إلى المستشفى، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.