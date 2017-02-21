عاجل بالصور.. مقذوف حوثي يصيب 4 باكستانيين في #نجران

المواطن- حسين المصعبي- نجران

تعرّض أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية إلى إصابات جراء سقوط مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية على منطقة نجران.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله سعيد آل فارع، بأن رجال الدفاع المدني باشروا، اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن إصابة (٤) مقيمين من الجنسية الباكستانية نتيجة تعرضهم لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران.

وأكد آل فارع بأنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى مباشرة الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.