#عاجل بالصور.. وافد يهرّب القات تحت الجثث بسيارة نقل الموتى في #جازان

#عاجل بالصور.. وافد يهرّب القات تحت الجثث بسيارة نقل الموتى في #جازان

2017/02/14
الساعة 5:32 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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تهريب قات سيارة اموات (2)
المواطن- جازان

تمكنت شرطة منطقة جازان، ممثلة في دوريات الأمن، من القبض على سائق سيارة نقل موتى (شرشوره) تتبع لإحدى الجمعيات الخيرية بجازان لدى قيامه بتهريب كميات من مادة القات المخدر.

وفي التفاصيل أنه تم استيقاف سائق سيارة ميكروباص، مخصصة لنقل الموتى، في إحدى النقاط الأمنية على طريق “صبيا-جازان”، ولوحظ على سائقها الارتباك، وعند التأكد من هويته اتضح أنه من جنسية عربية، وبتفتيش السيارة عثر رجال الأمن على كميات من القات مخبأة أسفل الجثامين المنقولة التي تعود لوافدين من جنسيتين مختلفتين.

وقد قامت شرطة جازان بتسهيل تسليم الجثامين لذويها، وإحالة السائق الوافد إلى جهة الاختصاص.

تهريب قات سيارة اموات (6) تهريب قات سيارة اموات (5) تهريب قات سيارة اموات (4) تهريب قات سيارة اموات (3)
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