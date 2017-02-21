عاجل بالفيديو.. الأهلي يفتتح مشوار الآسيوية بثنائية في شباك بونيودكور

المواطن ـ محمد سلام

حقق النادي الأهلي فوزًا مهمًا على ضيفه بونيودكور الأوزبكي بهدفين دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وذلك في لقاءٍ أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

وافتتح الفريق الأهلاوي باب التسجيل عن طريق المهاجم السوري عمر السومة في الدقيقة 13، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 53 عن طريق سلمان المؤشر.

وبهذه النتيجة، يحصد الأهلي أول 3 نقاط في رصيده ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ويحتل المركز الأول، ومن خلفه فريقي العين الإماراتي وذوب آهن الإيراني، فيما يأتي في المركز الأخير بونيودكور الأوزبكي.