عاجل بالفيديو.. التعاون يفتتح دوري أبطال آسيا بفوزٍ رائع على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي

المواطن ـ محمد سلام

حقق نادي التعاون فوزه الأول تاريخيًا في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، حيث تغلب على ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وأحرز التعاون هدفه عن طريق اللاعب طلال العبسي في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وقدّم الفريق مستوى رائعًا خلال المشاركة الأولى له في البطولة الكبيرة.

وبهذه النتيجة، يُضيف التعاون أول 3 نقاط إلى رصيده، ويتصدّر المجموعة الأولى التي يوجد فيها الأهلي الإماراتي، واستقلال طهران الإيراني، إلى جانب لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.