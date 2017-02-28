عاجل بالفيديو.. الشلهوب يقود الهلال لتخطي الريان في الثواني الأخيرة

ا لمواطن ـ محمد سلام

حقّق الهلال فوزًا قاتلًا على ضيفه الريان القطري، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ليرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط.

وأحرز الهلال هدف الافتتاح عن طريق كارلوس إدواردو في الشوط الأول، وتعادل الريان في وقتٍ صعب عن طريق تاباتا في الدقيقة 79، وفي الوقت القاتل، استطاع النجم الكبير محمد الشلهوب إحراز هدف الفوز من ركلة جزاء عند الدقيقة 96.

وبهذه النتيجة، يصبح ترتيب المجموعة الرابعة: “1ـ الهلال (4 نقاط)، 2- بيروزي الإيراني (4 نقاط)، 3- الريان القطري (3 نقاط)، 4- الوحدة الإماراتي (0)”.