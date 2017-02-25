عاجل بالفيديو.. العويران يوجه رسالة حادة إلى #سامي_الجابر

المواطن ـ محمد سلام



أكد نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، سعيد العويران، أن المدير الفني للفريق الشبابي، سامي الجابر، لا يصلح لتولي قيادة فريق كبير في بطولة الدوري السعودي، ولا يملك الإمكانيات التي تؤهله إلى تدريب نادي بحجم وقيمة الشباب، موضحًا أن سامي كان لاعبًا مميزًا، لكنه في عالم التدريب ما يزال أمامه الكثير.

وجاءت تصريحات العويران من خلال قناة “العدالة” الكويتية في برنامج “اللوبي الرياضي”، حيث قال: “مع احترامي لسامي الجابر، وهو صديق عزيز، لكنه -من وجهة نظري- لا يصلح لتدريب الشباب، ولا توجد لديه إمكانيات المدربين”.

وأضاف: “لا أشك في أن (سامي) هو لاعب جيد، ولكنه على مستوى التدريب لا يصلح لقيادة فريق بحجم نادي الشباب.. الشباب كبير عليه، ويحتاج إلى مدربٍ يستطيع اكتشاف اللاعبين الجدد، وهو أمر لا يتوفر لدى المدرب الحالي، وعلى سامي تدريب فرق الناشئين والشباب”.

وأوضح نجم الأخضر السابق: “وضع الليث غير مطمئن بسبب الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة منذ بداية الموسم، والتي تسببت في عدم منافسة الفريق على أي بطولة محلية، وخروجه من جميع المسابقات بشكلٍ مبكر، كما أنها لم تستطع المحافظة على نجوم الفريق، أو الاستفادة من عقودهم بعوائد مالية تخدم احتياجات النادي”، مختتمًا بقوله: “لم يتبق عند إدارة النادي سوى المقر الذي أخشى عليه من أن يفكّروا في عرضه للبيع”.