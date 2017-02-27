عاجل بالفيديو.. الفتح يُضيّع الفوز على لخويا في دوري أبطال آسيا

المواطن ـ محمد سلام

تعادل فريق الفتح مع ضيفه لخويا القطري بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2017.

افتتح يوسف المساكني أهداف اللقاء للخويا في الدقيقة 19، وتعادل ناثان جونيور للفتح في الدقيقة 40، ثم تقدّم النموذجي في الدقيقة 56 عن طريق سياف البيشي، وكان الفريق الأقرب لتحقيق الانتصار، إلا أن لخويا تعادل في الدقيقة 86 عن طريق نام هاي تي.

بهذه النتيجة يرفع لخويا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول للمجموعة الثانية، وأصبح رصيد الفتح نقطة واحدة في المركز الثالث، وتضم المجموعة فريقي استقلال خوزستان الإيراني والجزيرة الإماراتي.