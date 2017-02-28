عاجل بالفيديو.. خادم الحرمين يشهد توقيع اتفاقية بين #ارامكو وبتروناس الماليزية

المواطن – كوالالمبور

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة الماليزية ، كوالالمبور، توقيع اتفاقية مشتركة بين شركة أرامكو السعودية وشركة بتروناس الماليزية.

وقد وقع الاتفاقية من الجانب السعودي المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ونظيره الماليزي بحضور رئيس مجلس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق.

وتتيح الاتفاقية الجديدة لشركة أرامكو امتلاك 50% من مشروع RAPID في مصفاة جوهور جنوبي ماليزيا.

وكان رئيس وزراء ماليزيا قد أعلن في وقت سابق أن قرار مشاركة أرامكو في مشروع بتروناس جاء بعد مناقشات بين تنفيذيين كبار من الشركتين والحكومية الماليزية راعية مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات.

ومن المتوقع أن يبدأ مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات الواقع في بنجيرانج بولاية جوهور عملياته في الربع الأول من 2019، وسيضم المشروع مصفاة نفط بطاقة 300 ألف برميل يومياً ومجمعاً للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن متري، وسيقام المجمع على امتداد موقع لتخزين النفط موجود في بنجيرانج، وسعت الشركة العام الماضي لجمع عروض بشأن قرض بقيمة 7.2 مليار دولار للمشروع مع ضمانات منفصلة من الشركة وأرامكو.

وتعتبر شركة بتروناس من كبرى الشركات في ماليزيا للنفط والغاز متعددة الجنسيات ومن بين أكبر الشركات على قائمة فورتشن العالمية، أنشئت في عام 1974، وتتواجد في أكثر من 65 بلداً وتعتبر من بين أكبر شركات النفط والغاز في العالم. وتعمل الشركة على استثمارات متعددة بالاستفادة من موارد النفط والغاز بطريقة توازن بين الأوضاع التجارية والبيئية والاجتماعية.