عاجل بالفيديو .. خادم الحرمين يصل مقر الجامعة الإسلامية لمنحه الدكتوراه الفخرية

المواطن – وكالات

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل قليل، إلى مقر الجامعة الإسلامية العالمية في العاصمة الماليزية؛ لتشريف الحفل الذي تقيمه الجامعة بمناسبة منحه درجة الدكتوراه الفخرية.

وتقيم الجامعة احتفالاً رسمياً احتفاء بخادم الحرمين الشريفين الذي يزور ماليزيا حالياً ضمن جولته الآسيوية التي تشمل عدة دول.

وكانت جامعة مالايو قد منحت خادم الحرمين، أمس، درجة الدكتوراه الفخرية لدوره في خدمة العمل الإنساني وجهوده التنموية العالمية.

وتحظى جولة خادم الحرمين الآسيوية باهتمام كبير، حيث تشهد الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة والدول التي تشملها الجولة.