عاجل بالفيديو.. شاهد عيان يروي لـ”المواطن” تفاصيل سقوط الطائرة الأردنية وإنقاذ قائدها في #نجران



المواطن- حسين المصعبي- نجران

روى المواطن صالح بن عبدالله آل مطارد تفاصيل سقوط الطائر الأردنية (F16 ) والتي تعرضت لخلل فني أدى إلى سقوطها شرق منطقة نجران.

وقال آل مطارد في تصريحات لـ ” المواطن ” عن تفاصيل الحادثة: كنا متواجدين عند العزبة التي توجد فيها ” الإبل” التي نمتلكها شمال خباش، وفجأة سمعنا صوت غريب فخرجت مسرعا من العزبة لمعرفة ما هو هذا الصوت وشاهدت الطائرة وهي تنزل بصورة غير طبيعية فأدركت حينها أن هناك مشكلة حدثت للطائرة وأنها على وشك السقوط وهو ما حصل بالفعل.

وأضاف آل مطارد:” إتجهت مسرعا أنا وشقيقي محمد والمواطن علي بن صالح آل ذيبان للموقع في محاولة منا لإنقاذ قائدها إن تمكنا من العثور عليه، حيث لاحظت أنه أثناء سقوط الطائرة انفصال جسم غريب عنها، فأمرت شقيقي أن يذهب بإتجاه هذا الجسم الغريب لمعرفة ماهو، وأنا وزميلي إتجهنا بالقرب من الطائرة لمعرفة إن كان قائدها وقع بالقرب منها.”

وتابع أنه :” أثناء بحثنا بالقرب من موقع سقوط الطائرة والتي كان الدخان يتصاعد منها والنيران مشتعله في منظر مهيب، إتصل بي شقيقي ليخبرني بأنه وجد قائد الطائرة وهو بصحة طيبة في أحد العزب المتواجده في الموقع، وقمنا بعدها بأخذ الطيار للتوجه به إلى المستشفى وبينما نحن في الطريق قابلتنا سيارة تتبع لحرس الحدود حيث إستلموا منا الطيار.”

وحصلت ” المواطن ” على صور ومقاطع فيديو من قبل المواطن صالح آل مطارد الذي صورها خلال عملية البحث على الطيار.

وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت في بيان لها اليوم الجمعة 27 / 5 / 1438هـ، الموافق 24 / 2 / 2017م، تعرض طائرة مقاتلة أردنية تابعة لقوات التحالف من نوع ( أف 16) لخلل فني أدى إلى سقوطها في قطاع نجران داخل الأراضي السعودية وذلك في تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة من بعد ظهر هذا اليوم، وقد نجا قائد الطائرة وهو بصحة جيدة ولله الحمد.