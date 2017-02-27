عاجل بالفيديو والصور.. الملك سلمان يتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة ملايا الماليزية

المواطن – وكالات

نشرت وكالة الأنباء الماليزية فيديو وصوراتوثق لحظة منح جامعة ملايا الماليزية الدكتوراة الفخرية في الآداب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تقديراً لمساهمته في ضمان الازدهار العالمي.

وكان خادم الحرمين قد شرّف حفل الجامعة التي أقامت له مراسم احتفال رسمية بمناسبة منحه هذه الشهادة تكريماً له.

يذكر أن جامعة ملايا أو جامعة يو إم، التي تعتبر أقدم مؤسسة تعليمية في ماليزيا تأسست سنة 1934م. وتندرج في كل سنة في قائمة الجامعات المتفوقة في العالم، ويعتبر مهاتير محمد – رئيس الوزراء الماليزي السابق وأحد القادة والمفكرين الماليزيين – من أبرز خريجي الجامعة.



