عاجل بالفيديو.. وكيل عوض خميس يتحدث عن توقيع اللاعب مع الهلال والنصر

المواطن ـ محمد سلام



خرج وكيل اللاعبين غرم العمري، وكيل لاعب نادي النصر عوض خميس، عبر حسابه الشخصي بموقع “سناب شات”، ليتحدث حول قضية موكله التي أشعلت الوسط الرياضي خلال الأيام الماضية، بعد توقيعه لناديي الهلال والنصر في وقت واحد.

وأكد العمري أن عوض لم يصل إلى اتفاق مع نادي النصر من أجل تجديد عقده، وتلقى في ذات الوقت عرضا هلاليا يلبي كافة مطالبه المالية، وهو ما جعله يوقع على عقد انتقاله إلى الزعيم.

وأضاف: “بعد ذلك تراجع اللاعب ووقع عقد جديد مع نادي النصر، وهذا الأمر يحدث في كثير من الحالات في كل دول العالم، لا أستطيع حاليا الحديث عن الموقف من الناحية القانونية، ولكن تم إرسال كافة الأوراق والمستندات إلى الجهات المعنية”.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب عوض خميس قام بالتوقيع لنادي الهلال ثم عاد بعدها ليقرّر تجديد تعاقده مع العالمي، وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا بلجنة الاحتراف ظهر أمس عن طلبه من ناديي النصر والهلال واللاعب عوض خميس العقود الموقعة مع اللاعب ومسوغاتها وجميع الأدلة والمستندات لدراستها والبت فيها، وإصدار القرار النهائي بعد توقيع اللاعب لعقدين في نفس الفترة.