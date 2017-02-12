عاجل .. بموافقة الملك .. السعودية تستضيف مقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية 

رفع وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور موافقته الكريمة على مقترح منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بإنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية واستضافة المملكة لها.

وقال الحمدان: “إن هذه الموافقة السامية تأتي امتداداً للدعم الكبير التي توليه حكومة المملكة لأمن وسلامة الطيران محلياً وإقليمياً ودولياً، مؤكداً أن هذه المنظمة ستهدف بعد إنشائها في تقديم الدعم للدول الإقليمية للمساهمة في تطوير أنظمتها وتدريب كوادرها البشرية؛ لتواكب التطور الكبير الذي تشهده صناعة الطيران المدني حول العالم، والتي تتطلب تأهيلاً عالياً لضمان تطبيق أعلى معايير وإجراءات السلامة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكد بأن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين هي خير دليل وبرهان على حرص ودعم المملكة الكبير لصناعة النقل الجوي وكافة أنشطتها الإقليمية والدولية.