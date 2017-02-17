عاجل.. بوابة حساب المواطن تستقبل أكثر من 10 مليون فرد

المواطن - شريف النشمي - الرياض

المواطن – الرياض تخطّت أعداد مجموع المسجّلين في “حساب المواطن” حاجز الـ 10 ملايين بـ 136 ألف شخص حتى ظهر اليوم، الجمعة، وفقًا لآخر إحصائية نشرها البرنامج.

وتفصيلًا، بلغ مجموع المسجّلين من أرباب الأسر 7،095،535، بينما بلغ أعداد حاملي بطاقات التنقل من أرباب الأسر 4،859، و1023 مستقلًا.

وسجّل أعداد المواطنات السعوديات المتزوجات من غير السعوديين 22،550، فيما بلغ عدد الأفراد السعوديين المستقلين المسجلين في البرنامج 535،490 شخصًا، أما مستفيدي الضمان الاجتماعي، فأوضحت الإحصائية تسجيل 2،000،381 رب أسرة، و476،860 فردًا مستقلًا.

وبلغ مجموع المسجّلين في البرنامج 2،954،372 مستفيدًا، بـ 7،182،326 تابعًا، بما مجموعه 10،136،698 شخصًا حتى ظهر اليوم، الجمعة.