عاجل .. تحديث بيانات مستفيدي #الضمان_الاجتماعي في حساب المواطن متاح في أي وقت

المواطن – شريف النشمي

أكد المشرف العام على التنمية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف العام على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، أنه يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي تصفح بياناتهم في برنامج حساب المواطن في أي وقت، وتحديثها عند الحاجة.

وأتاح برنامج حساب المواطن تحديث البيانات لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بدءاً من أول أمس (الأحد)، وخصص البرنامج 426 جمعية ولجنة ومركز تنمية في جميع مناطق المملكة، لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، في التسجيل في حساب المواطن.

وتعد البوابة الإلكترونية للبرنامج (هنا) هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين في البرنامج.

وكان إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي ببرنامج حساب المواطن قد اكتمل قبل إطلاق البرنامج للمواطنين، ويمكن للمسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن.