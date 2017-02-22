عاجل.. تحرير رهائن وضبط محتجزهم بإنزال جوي في الرياض

المواطن – الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من تنفيذ عملية اقتحام ناجحة لأحد المباني السكنية غرب العاصمة الرياض وتحرير امرأة سعودية و ابنتها وعاملة منزلية كانوا محتجزين بداخله والسيطرة على محتجزهم ( سعودي الجنسية / في العقد الرابع من العمر ) وبحوزته سلاح ناري وذخيرة حية.

و كان مركز شرطة العريجا قد تلقى نداءات استغاثة من امرأة سعودية الجنسية تفيد عن قيام طليقها باحتجازها وابنتها وعاملتها المنزلية داخل المنزل وإطلاق النار عليهم بقصد تهديدهم بسلاح من نوع رشاش ومسدس.

وقامت شرطة المنطقة بدراسة الموقف و تحليل كافة المعلومات وتشكيل قوة أمنية بإسناد من ( قوة المهمات والواجبات الخاصة والدفاع المدني ) للتعامل مع البلاغ بما يقتضيه الموقف مع الحرص على سلامة المحتجزين وعدم تعرضهم لأي أذى.

وبالانتقال للموقع شوهد الجاني امام البوابة الرئيسية حيث بادر القوه المكلفة بالتعامل مع البلاغ بإطلاق النار و التحصن داخل المبنى .

اثر ذلك قامت القوة المكلفه بالمهمة بمباشرة خططها الميدانية لتحرير المحتجزين من خلال احداث فتحه في جدار المبنى بالتعاون مع ادارة الدفاع المدني في المنطقة.

كما قامت بعملية إنزال على سطح المبنى واقتحامه و مباغتة الجاني و السيطرة عليه وضبطه بعد قيامه بإطلاق النار باتجاه فريق المداهمة حال مشاهدته لهم ( دون وقوع أي إصابات ولله الحمد).

و عثر بحوزته على سلاح من نوع رشاش ومسدس ومخزنين وعدد من الذخيرة الحية .

تم ضبط المتهم و إيقافه بمركز الشرطة المختص وتحريز الأسلحة والذخيرة المضبوطة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .