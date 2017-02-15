تعليق الدراسة في كليات البنين والبنات بمحافظتي بلقرن والنماص

المواطن – بيشة

قررت جامعة بيشة تعليق الدراسة غداً في كليات البنين والبنات في محافظتي بلقرن والنماص فقط غداً؛ بسبب الأحوال الجوية.

وأصدر مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي توجيهات بالاستمرار في تعليق الدراسة ليوم غد الخميس الموافق ١٩ / ٥ / ١٤٣٨ ه في كليات محافظتي بلقرن والنماص فقط (بنين وبنات) وذلك بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتقارير الدفاع المدني، وحرصاً على سلامة طلاب وطالبات الجامعة.

أوضح ذلك المشرف العام على المركز الإعلامي المتحدث الرسمي لجامعة بيشة الدكتور غرم الله بن دخيل الله العلياني.‎