عاجل .. #تعليق_الدراسة بجميع مدارس محايل عسير غداً

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

أكد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم، أنه تقرر تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء؛ حرصاً على سلامة جميع منسوبي المدارس بنين وبنات في كافة مدارس تعليم محايل.

وأضاف أن قرار التعليق يشمل جميع مكاتب التعليم؛ نظراً لتقرير الدفاع المدني المتضمن وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح السطحية تحد من مدى الرؤية.

وكان المتحدث الرسمي لتعليم عسير محمد الفيفي قد أعلن في وقت سابق اليوم تعليق الدراسة غداً الأربعاء، الموافق 18 جمادى الأولى 1438هـ، في مدارس المنطقة؛ حفاظاً على سلامة الجميع، بناء على التوقعات والتنبيهات المتقدمة بهطول أمطار على المنطقة.