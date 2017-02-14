عاجل .. #تعليق_الدراسة بمدارس سراة عبيدة غداً

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة سراة عبيدة تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس البنين والبنات.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: ” إن لجنة الطوارئ بتعليم سراة عبيدة أقرت تعليق الدراسة غداً الأربعاء في جميع المدارس بنين وبنات نظراً لما تشهده المنطقة من أمطار”.

وكان المتحدث الرسمي لتعليم عسير محمد الفيفي قد أعلن في وقت سابق اليوم تعليق الدراسة غداً الأربعاء، الموافق 18 جمادى الأولى 1438هـ، في مدارس المنطقة؛ حفاظاً على سلامة الجميع، بناء على التوقعات والتنبيهات المتقدمة بهطول أمطار على المنطقة.