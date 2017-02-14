عاجل.. #تعليق_الدراسة والتدريب في أغلب قطاعات الباحة وكليات الجامعة والتقنية

المواطن - عبد العزيز الشهري - الباحة

أعلن تعليم الباحة تعليق الدراسة ليوم غد، الأربعاء، في قطاع الوسط، ومحافظة بلجرشي، ومحافظة المندق، مع استمرار الدراسة في المحافظات الأخرى.

وعلّقت الجامعة في كلٍ من المدينة الجامعية في العقيق، والمجمع الأكاديمي للبنات ببهر وشهبة، وكلية التربية، وكلية الهندسة، بالإضافة إلى كلية العلوم والآداب في المندق وبلجرشي، في حين تستمر الدراسة في كلٍ من كلية العلوم والآداب في المخواة وقلوة.

وكذلك، تم التعليق ليوم غد، الأربعاء، بقطاع التدريب، ويشمل الكلية التقنية بالباحة، والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة، وفرع الكلية بالمندق، والكلية التقنية للبنات في الباحة، وقسم الحاسب الآلي في بلجرشي، بينما يستمر التدريب في قطاع تهامة.

والجدير بالذكر أن الأمطار ما تزال تهطل على المنطقة، والضباب الكثيف يخيّم على الأجواء ويحد من مدى الرؤية.

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