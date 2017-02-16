عاجل .. تعليم عسير عن عدم تعليقها الدراسة الثلاثاء : لم نتلق أي تنبيه

المًواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقه عسبر اليوم بيانا توضيحيا عن سبب عدم تعليق الدراسه يوم الثلاثاء، مؤكدا عدم تلقيه اي تنبيه او تحذير من الجهات المعنيه.

وأضافت الإدارة في بيان لها : “الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بداية.. نحمد الله على من به على بلادنا من نعمة الأمن والاستقرار، وما من به علينا من نعمة الغيث رحمة للبلاد والعباد .

وأضافت : بناء على ما تمر به المنطقة خلال هذه الأيام من حالة جوية أدت إلى سقوط كميات كبيرة من الأمطار على المنطقة ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن عدم تعليق الدراسة ليوم الثلاثاء 17 /05 /1438هـ عليه فإن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير وإيمانا منها بأهمية توضيح آلية تعليق الدراسة في مثل هذه الحالات والتقلبات الجوية حيث إنها تتم وفق ما تضمنه المحضر المبني على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (11234/د ف ) المعد بين وزارة التعليم والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني .حيث تضمنت الإجراءات أن تتولى لرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إبلاغ مركز القيادة والتحكم في الدفاع المدني ووزارة التعليم.

وتابعت : “إننا في إدارة تعليم عسير لم نتلق أي بلاغ أو تنبيه متقدم من الجهات المعنية ، وآخر ما ورد منهم إلينا كان بتاريخ 06 /05 /1438هـ حول تقلبات جوية من الأربعاء 11 جمادى الأولى إلى الجمعة 13 جمادى الأولى 1438هـ. ولا يمكن اتخاذ قرار تعليق الدراسة بدون الاستناد الى معلومات من الجهات ذات العلاقة”.

وتؤكد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير التزامها التام بالتعاون مع الجميع ، وحرص الادارة وقائدي وقائدات المدارس على تنفيذ التعليمات الخاصة في هذا تحقيقا لسلامة الجميع، وفق ما ورد في دليل تعليق الدراسة وآلية البلاغات الذي نص على أن تتولى إدارات المدارس إبلاغ أولياء الأمور بسرعة التوجه للمدرسة لاصطحاب أبنائهم.

وأكد البيان ان الوزير وكافة منسوبي التعليم يعبرون عن ألمهم لما حدث للطالب نواف الاحمري ويتقدمون بأحر التعازي لذوي الطالب ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأضاف أن الادارة قد شاركت في تشييع جثمان الطالب من خلال مدير مكتب التعليم بأبها وبعض الزملاء بالإدارة وقد قام فريق من الإدارة بزيارة أسرة الطالب وتقديم تعازي الوزير وكافة منسوبي الوزارة.