المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير
أوضح المتحدث الرسمي لتعليم عسير الاستاذ محمد الفيفي أنه نظراً للظروف الجوية ولوجود انهيارات وإغلاق بعض الطرق وحرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين ، فقد تم تعليق الدراسة ليوم غد الاثنين ١٤٣٨/٥/٢٣هـ ( لجميع مدارس قطاع تهامة ) .
#عاجل .. تعليم عسير يعلق الدراسة غداً في قطاع تهامة
#عاجل .. تعليم عسير يعلق الدراسة غداً في قطاع تهامة
2017/02/19الساعة 8:09 مساءً
- فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير
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