عاجل .. تعليم عسير يعلق الدراسة غداً في قطاع تهامة

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم عسير الاستاذ محمد الفيفي أنه نظراً للظروف الجوية ولوجود انهيارات وإغلاق بعض الطرق وحرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين ، فقد تم تعليق الدراسة ليوم غد الاثنين ١٤٣٨/٥/٢٣هـ ( لجميع مدارس قطاع تهامة ) .







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