#عاجل .. تعليم عسير يعلق الدراسة غداً في قطاع تهامة

#عاجل .. تعليم عسير يعلق الدراسة غداً في قطاع تهامة

2017/02/19
الساعة 8:09 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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شعار وزارة التعليم الجديد

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير
أوضح المتحدث الرسمي لتعليم عسير الاستاذ محمد الفيفي أنه نظراً للظروف الجوية ولوجود انهيارات وإغلاق بعض الطرق وحرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين ، فقد تم  تعليق الدراسة ليوم غد الاثنين ١٤٣٨/٥/٢٣هـ ( لجميع مدارس  قطاع تهامة ) .

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