عاجل .. تفاصيل لقاء أمير #عسير و وزير النقل : تأكيد على سرعة إصلاح أضرار عقبة ضلع

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمكتبه في الإمارة صباح اليوم وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة.

وناقش سموه خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بالطرق بعسير وكذلك مشروعات الطرق الجاري تنفيذها , كما شدد سموه على سرعة الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بعقبة ضلع جراء السيول , وضرورة إيجاد حلول عاجلة وحلول دائمة لمشاكل الطرق بالمنطقة ، مؤكداً سموه أهمية دور الوزارة في تهيئتها والتأكيد على متابعة صيانتها بشكل مستمر.

من جهته أوضح وزير النقل أنه تمت مناقشة إنجاز العقبة التي تربط بين منطقتي عسير وجازان بطول 135كم وبتكلفة إجمالية 6 مليارات ريال والتي تعد من المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للطرق المحورية على مستوى المملكة إضافة إلى إنشاء واعتماد عقبة رديفة لعقبة شعار وهي عقبة قضى والتي تعد من المشاريع ذات الأولوية بالمنطقة , بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق بالمنطقة كطريق السودة السياحي وطريق الحزام الدائري الرديف وطريق الساحل.

وأضاف وزير النقل أن فرق الصيانة أيضاً انتهت من معظم عمليات الصيانة في المواقع المتضررة في عقبة ضلع نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية وتقوم بدورها مباشرة وبالتنسيق مع اللجنة المشكلة من المعنيين بالإمارة والجهات الأمنية من الدفاع المدني وإدارة المرور لتأمين الحركة وفتح الطريق تدريجياً بعد معالجة الأضرار التي لحقت به إضافة إلى تهيئة المواقع المتضررة من الانهيارات عن طريق ردميات حجرية وترابية بكميات تجاوزت 30 ألف م³ حيث تمت الاستعانة بأكثر من 35 آلية من معدات الصيانة من شاحنات وجرافات لإنجاز العمل في أسرع وقت وتم العمل أيضاً على إعادة السفلتة وتجهيز الطريق للحركة وسيتم بناء جسور استنادية في بعض مواقع الوادي بشكل دائم لتعزيز المناطق المتضررة.

يذكر أنه تم التعاقد مع شركات عالمية عالية الجودة لإعادة صيانة وتأهيل عقبتي شعار وضلع والتي تربط بين جبال السروات وساحل تهامة .