عاجل .. تفاصيل مشاجرة الباكستانيين في شارع السويدي.. اختلفوا على موقع إنشائي

المواطن ـ الرياض:

كشفت شرطة منطقة الرياض، عن تفاصيل مشاجرة مجموعة من الوافدين في شارع السويدي العام، باستخدام أدوات الحفر.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان، أنَّ غرفة عمليات دوريات الأمن تلقت بلاغًا مساء يوم 26-5-1438 عن وقوع مشاجرة جماعية في شارع السويدي العام بين مجموعة من الوافدين مستخدمين العٌصي وبعض أدوات الحفر (كريك).

وأبرز أنّه “جرى على الفور توجيه الفرق العاملة في الميدان إلى موقع البلاغ، وفض الشجار وتوقيف أطرافه، وهم أربع وافدين باكستانيي الجنسية في العقد الرابع من العمر”.

وأشار إلى أنّه “تم إسعاف المصابين منهم، وهم ثلاث بهم إصابات قطعيه متفرقة”، مبيّنًا أنّه “بسماع أقوالهم أفادوا عن وقوع الشجار فيما بينهم لاختلافهم على موقع إنشائي”.

وأضاف “تم إيقافهم جميعًا بمركز الشرطة المختص، والتعميم عن الهاربين منهم، وإشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.