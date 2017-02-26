عاجل .. تفجير انتحاري في مركز شرطة قسنطينة بالجزائر

المواطن - وكالات

قالت مصادر أمنية جزائرية، مساء اليوم الأحد، إن تفجير انتحاري استهدف مركزا للشرطة في قسنطينة شرقي البلاد، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى ومقتل منفذ العملية.

وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أنه “سمع دوي انفجار قرب الأمن الحضري رقم 13 بباب القنطرة في قسنطينة”، حيث قدمت قوات الأمن بتعزيزات أمنية كبيرة عقب التفجير، الذي وقع قرب محطة القطار بباب القنطرة، فيما وقع التفجير بواسطة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وفجر نفسه عند مدخل مركز الشرطة.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن عددا من أفراد الشرطة أصيبوا في التفجير الانتحاري، مشيرة إلى أن “الإرهابي منفذ العملية يرجع أن يكون نفسه قد نفذ منذ أشهر هجوما على مطعم وقتل شرطيا بحي الزادية”.