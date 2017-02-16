عاجل .. تنبيه متقدم عن أمطار الرياض وتوقعات باستمرار الحالة الجوية

المواطن -الرياض

أصدرت الأرصاد الجوية تنبيها متقدما بشان الحالة الجوية في منطقة الرياض صباح اليوم توقعت فيه تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة .

وأشار الانذار المبكر التابع للأرصاد الجوية أن التنبيه يشمل عدة أنحاء من منطقة الرياض منها الرياض، حريملاء، المزاحمية، مرات، رماح و الاجزاء المجاورة لها .

الى ذلك توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق استمرار الحالة الجوية المطرية على الرياض اليوم الخميس.

وقال الزعاق ان التوقعات تشير إلى تجدد الحالة الماطرة المعاشة بشكل أقوى اليوم الخميس على المناطق الواقعة بين الرياض ،الخرج، حوطة بني تميم، وحرض