عاجل ..توقيع 7 اتفاقيات قيمتها 8 مليارات ريال بين المملكة وماليزيا

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

شهد ثالث أيام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ماليزيا توقيع 7 اتفاقيات بين شركات سعودية وأخرى ماليزية باستثمارات تجاوزت 9.74 مليار رينجت ماليزي أو ما يزيد على 8 مليارات ريال سعودي.

وشملت الاتفاقيات الموقعة اليوم مختلف المجالات، بما في ذلك البناء والمنتجات الغذائية، والتعاون الإعلامي وخدمات الحج.

وقال وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي داتوك سيري مصطفى محمد، إن التوقيع على مذكرات التفاهم يعكس المصالح المشتركة بين كلا البلدين ورغبة قوية في الاستفادة من نقاط القوة التي يمتلكها كل منهما في تحقيق المزيد من التكامل بحسب وكالة الأنباء الماليزية الرسمية.

وأضاف أن هذه المذكرات تأتي استكمالاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة البلدين أمس بحضور خادم الحرمين الشريفين.

وكانت المملكة وماليزيا قد وقعتا أمس 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية والإعلامية المختلفة.