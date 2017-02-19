عاجل.. حساب المواطن يواصل كشف الشائعات.. هنا 5 معلومات خاطئة وتصحيحها

المواطن - شريف النشمي - الرياض

يواصل حساب برنامج “حساب المواطن” -عبر وسائل التواصل الاجتماعي- نفي الشائعات التي يتم تداولها بين الفينة والأخرى.

ونشر الحساب إنفوجرافيك يصحح فيه 5 معلومات خاطئة وتصحيحها، فكانت المعلومة الأولى الخاطئة هي أن المتزوج الساكن مع رب الأسرة في المسكن نفسه يجب عليه إثبات استقلاليته، مؤكدًا على أن الصحيح هو: “لا يجب على المتزوج إثبات استقلاليته”.

وبيّن الحساب أن معلومة البدل ثابتة غير صحيحة، مبينًا أن قيمة البدل متغيرة، وسيتم مراجعته بشكلٍ ربع سنوي.

ونفى الحساب أن يكون له أي تطبيق رسمي، مؤكدًا على أنه لا يوجد تطبيق رسمي للحساب، وأن البوابة الإلكترونية هي القناة الوحيدة للتسجيل من هنا.

وبيّن الحساب أن المعلومة الشائعة والمتمثلة في أن المتقدم يفصح عن الراتب الأساسي بدون البدلات غير صحيحة، والصحيح هو أن يفصح عن إجمالي الراتب مع البدلات والعلاوات الثابتة والمتغيرة.

وأكد الحساب أن معلومة أنه يجب رفع الطلب مرة أخرى عند أي تحديث على البيانات غير صحيحة، والصحيح هو أن يكتفي المتقدم بحفظ البيانات بعد التحديث، ورفع الطلب يكون فقط لمرةٍ واحدة، وذلك عند التسجيل لأول مرة.

وكان الحساب نشر يوم أمس 4 معلومات خاطئة متداولة وتصحيحها، ويمكن الاطلاع عليها من هنا.