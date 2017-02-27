عاجل .. خادم الحرمين: عالمنا يواجه تحديات معرفية لا تقل عن السياسية والاقتصادية

المواطن – الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن العالم الإسلامي يواجه الآن تحديات في مجال المعرفة العلمية والتقنية لا تقل عن التحديات السياسية والاقتصادية.

وقال خادم الحرمين في كلمته أثناء مراسم تكريمه بشهادة الدكتوراه الفخرية في جامعة مالايا الماليزية: إنه على الجامعات ومراكز الأبحاث بالدول الإسلامية أن تستجيب للتحديات التي تواجه المعرفة وتسهم ببناء أمة الإسلام.

وأضاف: نلتقي اليوم في جامعة مالايا إحدى مراكز الإنشاء المعرفي في المجال التنموي بالعالم والتي أسهمت في تقدم ورقي ماليزيا، مشيراً إلى أنه من نعم الله على أمة الإسلام نعمة العلم والمعرفة والتي تمثل أساس البناء للأمم.

وأكد الملك سلمان أن الجامعات تمثل نهضة الأمم ولها رسالة لتحقيق التنمية بأبعادها الشاملة وترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز الحوار.

يذكر أن جامعة مالايا الماليزية قد منحت خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية في الآداب اليوم؛ تقديراً لإسهاماته الإنسانية والاجتماعية، ولدوره في ضمان الازدهار العالمي.