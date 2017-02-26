#عاجل .. خادم الحرمين يتقلد أرفع وسام من ملك ماليزيا

#عاجل .. خادم الحرمين يتقلد أرفع وسام من ملك ماليزيا

2017/02/26
الساعة 6:55 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم, زيارات ملكية
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KUALA LUMPUR, 26 Feb -- Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V berkenan menyampaikan Anugerah Darjah Utama Seri Mahkota Negara (DMN) kepada Raja Arab Saudi Raja Salman Abdulaziz Al Saud pada Majlis Mengadap dan Santapan Negara di Istana Negara malam ini. Majlis itu merupakan sebahagian aturcara pada hari pertama lawatan negara Raja Salman di Malaysia, lawatan sulung baginda sejak menaiki takhta pada 23 Jan 2015. --fotoBERNAMA (2017) HAK CIPTA TERPELIHARA

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أرفع وسام من ملك ماليزيا محمد الخامس سلطان كيلانتين تقديراً لدوره في دعم العلاقات بين الدوليتين.

وقلد ماليزيا خادم الحرمين الوسام في حفل عشاء خاص أُقيم تكريماً للملك سلمان الذي يزور ماليزيا حالياً.

وقد حضر مراسم استلام الوسام رئيس وزراء ماليزيا وزوجته وعدد من كبار ومسؤولي ماليزيا والضيوف المرافين لخادم الحرمين الشريفين.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وصل إلى ماليزيا في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي، رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق ووزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين وعدد من المسؤولين الماليزيين.

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