عاجل .. خادم الحرمين يتقلد أرفع وسام من ملك ماليزيا

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أرفع وسام من ملك ماليزيا محمد الخامس سلطان كيلانتين تقديراً لدوره في دعم العلاقات بين الدوليتين.

وقلد ماليزيا خادم الحرمين الوسام في حفل عشاء خاص أُقيم تكريماً للملك سلمان الذي يزور ماليزيا حالياً.

وقد حضر مراسم استلام الوسام رئيس وزراء ماليزيا وزوجته وعدد من كبار ومسؤولي ماليزيا والضيوف المرافين لخادم الحرمين الشريفين.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وصل إلى ماليزيا في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي، رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق ووزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين وعدد من المسؤولين الماليزيين.