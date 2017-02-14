عاجل .. رابط حساب المواطن يسجل 9.7 مليون فرد

تجاوز عدد المسجلين في برنامج حساب المواطن المليونين وثماني مئة ألف أسرة حتى الساعة 12:00 من ظهر اليوم الثلاثاء.

وكشف حساب مواطن أن عدد المستفيدين في البرنامج حتى ظهر اليوم بلغوا 2،865،241 شخصاً، فيما بلغ عدد التابعين لهم 6،886،384 تابعاً، بإجمالي 9،751،625.