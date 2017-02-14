#عاجل .. رابط حساب المواطن يسجل 9.7 مليون فرد
عبر 2.86 مليون أسرة حتى ظهر اليوم

#عاجل .. رابط حساب المواطن يسجل 9.7 مليون فرد

2017/02/14
الساعة 3:12 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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بوابة حساب المواطن
المواطن – شريف النشمي – الرياض 

تجاوز عدد المسجلين في برنامج حساب المواطن المليونين وثماني مئة ألف أسرة حتى الساعة 12:00 من ظهر اليوم الثلاثاء.

وكشف حساب مواطن أن عدد المستفيدين في البرنامج حتى ظهر اليوم بلغوا 2،865،241 شخصاً، فيما بلغ عدد التابعين لهم 6،886،384 تابعاً، بإجمالي 9،751،625.

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