عاجل .. رابط حساب المواطن يسجل 9.7 مليون فرد

المواطن – شريف النشمي – الرياض
تجاوز عدد المسجلين في برنامج حساب المواطن المليونين وثماني مئة ألف أسرة حتى الساعة 12:00 من ظهر اليوم الثلاثاء.
وكشف حساب مواطن أن عدد المستفيدين في البرنامج حتى ظهر اليوم بلغوا 2،865،241 شخصاً، فيما بلغ عدد التابعين لهم 6،886،384 تابعاً، بإجمالي 9،751،625.
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هنا رابط التسجيل في حساب المواطن
صورة وفيديو يوضح خطوات التسجيل في حساب المواطن
#عاجل .. تحديث بيانات مستفيدي #الضمان_الاجتماعي في حساب المواطن متاح في أي وقت
هنا رابط التسجيل في حساب المواطن
صورة وفيديو يوضح خطوات التسجيل في حساب المواطن
#عاجل .. تحديث بيانات مستفيدي #الضمان_الاجتماعي في حساب المواطن متاح في أي وقت