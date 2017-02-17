عاجل.. سامي الجابر يُغرد بعد الحادث المروري!

المواطن ـ محمد سلام

غاب نجم الكرة السعودية السابق ومدرب الشباب الحالي، سامي الجابر، عن المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم، الجمعة، الخاص بمباراة الاتحاد غدًا، السبت، في الجولة الـ 19 من دوري جميل، وذلك بسبب تعرض أسرته لحادثٍ مروري.

وحرص الجابر على طمأنة الجماهير السعودية التي أعربت عن قلقها حيال الحادث، وخرج عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” ليؤكد أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وأن عائلته بخير ولله الحمد.

وقال الجابر: “أشكر الجميع على مشاعرهم ودعواتهم.. الحمد لله، لا يوجد ما يدعو للقلق.. عائلتي بخير والحمد لله.. مجرد حادث سير، والحمد لله، قدّر ولطف”.

وأضاف: “أستغل هذا الحادث لتذكير إخواني وأبنائي قائدي السيارات بالتماس وسائل السلامة، وعدم التهور والسرعة، والالتزام بربط حزام الأمان، والله الحافظ”.