#عاجل .. سفارتنا في فرنسا تحذر: تجنبوا منطقة متحف اللوڤر

#عاجل .. سفارتنا في فرنسا تحذر: تجنبوا منطقة متحف اللوڤر

2017/02/03
الساعة 2:35 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن _ متابعات

دعت السفارة السعودية بجمهورية فرنسا إلى توخي الحذر والابتعاد عن متحف اللوڤر.

وقالت نظراً لاشتباه أمني؛ الشرطة الفرنسية تغلق حالياً المنطقة المحيطة بمتحف اللوڤر. تأمل السفارة من كافة المواطنين تجنب الاقتراب من تلك المنطقة.

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