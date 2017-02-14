عاجل .. شرطة جازان تطيح بعصابة خطفت مواطناً طلباً للفدية

المواطن – عمر عريبي – جازان

تمكنت شرطة محافظة العيدابي من الإطاحة بعصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص انتهجوا أسلوباً إجرامياً خطيراً يحاكي في حيثياته أحداث أفلام الإثارة والرعب .

وقام أفراد العصابة بتنفيذ مخططهم الإجرامي طمعاً في الحصول على المال وذلك باعتراض أحد المواطنين بعيداً عن الأنظار وتكميم فمه واختطافه إلى أحد المنازل بمحافظة العيدابي واحتجازه والاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالقتل إن لم يدفع لهم فدية مالية قدرها مائتا ألف ريال مع عدم الإدلاء بأي معلومات تدل على هوياتهم أو الدوافع.

واستكمالاً لسيناريو مخططهم الإجرامي تمكن أفراد العصابة من التواصل مع شقيق المجني عليه المختطف بواسطة هاتفه المحمول والضغط عليه لتأمين مبلغ الفدية مبدين جديتهم في تنفيذ تهديداتهم بقتل أخيه إن لم ينفذ مطالبهم دون إبلاغ الجهات الأمنية.

ولخشيته على شقيقه المختطف قام الآخر بتأمين المبلغ ووضعه في مكان متفق عليه فيما بينهم . وبعد حصولهم على مبتغاهم قاموا بإخلاء سبيل المجني عليه الذي سارع بإبلاغ شرطة العيدابي بالحادثة.

ونظراً لخطورة الأسلوب الإجرامي الذي انتهجه أفراد العصابة أعد فريق التحقيق خطة أمنية محكمة أسفرت عن القبض على الجناة الثلاثة بينهم مقيم من جنسية عربية وقد تطابقت أقوالهم أثناء التحقيق معهم مع أقوال المبلغ واعترفوا بما نسب إليهم كما تم العثور على مسدس غير مرخص قاموا باستخدامه لتهديد ضحيتهم به. وأحيلت القضية إلى جهة الاختصاص.

من جهته نقل مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي شكر وتقدير صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان لرجال اﻷمن بشرطة محافظة العيدابي مشيداً بجهودهم.