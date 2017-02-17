عاجل.. شكوك حول تعرض نجم النصر لإصابةٍ قوية بعد تدخل الأمير!

المواطن ـ محمد سلام



ذكرت قناة “الكأس” القطرية -عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”- أن لاعب نادي النصر أحمد الفريدي تم نقله إلى المستشفى بعد خروجه مصابًا من مباراة فريقه أمام الأهلي في الجول الـ 19 من دوري جميل للمحترفين، موضحة أن هناك شكوك حول إصابة اللاعب بكسرٍ في القفص الصدري.

وقالت: “لاعب النصر أحمد الفريدي ينقل للمستشفى بعد تدخّل عنيف من لاعب الأهلي سعد الأمير، وشكوك حول وجود كسر في القفص الصدري”.

وكان محترف الأهلي سعد الأمير قد قام بتدخلات عنيفة خلال مباراة النصر والأهلي المقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وحصل على بطاقةٍ حمراء في الدقيقة الـ 72 بعد تدخّل قوي على مهاجم النصر محمد السهلاوي.

وكان النصر قد أنهى الشوط الأول من مباراته مع الأهلي بالتقدم بهدفٍ دون مقابل سجّله اللاعب يحيى الشهري قبل نهاية الشوط بثوانٍ.