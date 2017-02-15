صاعقة تضرب محطة وقود على طريق السودة

المواطن - سعيد مشهور - أبها

تباشر فرق الدفاع المدني في مدينة أبها إخماد حريق نشب في محطة وقود بحي الشرقي، على طريق السودة، بعد تعرّضها لصاعقةٍ قبل لحظات بسبب الأمطار الغزيرة.

ونجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على الموقف، بعد أن طوّقت المكان.



