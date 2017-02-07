#عاجل .. صدمه لإيران والحوثيين … هلاك عقل الميليشيا طه المداني

#عاجل .. صدمه لإيران والحوثيين … هلاك عقل الميليشيا طه المداني

2017/02/07
الساعة 10:05 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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طه مداني
المواطن - عبد الرحمن دياب

صدمة ما بعدها صدمة تلقّتها ميليشيا الحوثي ومن خلفهم إيران، وذلك بعد أن أكدت مصادر يمنية خبر مقتل مشرف اللجان الأمنية لميليشيا الحوثي، اللواء طه المداني، الذي يعمل أيضًا كمستشار لوزير داخلية حكومة الانقلاب، حيث كان إحدى حلقات الوصل المهمة بين إيران وميليشيات الحوثي.
من هو طه المداني؟
يعتبر ضمن أهم قيادات الصف الأول للحوثيين ووزير داخليتهم كما يراه بعضهم، وكان ملازمًا لعبد الملك الحوثي في سنة 2004، ولكنه لم يظهر إعلاميًا إلّا في أثناء احتفال الحوثيين  في دار الرئاسة بالسيطرة على صنعاء، حيث ظهر حينها مع شقيقه يوسف وهما يرتديان الزي العسكري.
وبعدها بيومٍ واحد، ظهر خلال اجتماع لقيادات عسكرية وأمنية كعضو في “اللجنة الأمنية العليا”.

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