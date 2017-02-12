صور جوية لحضور محاضرة الشيخ المغامسي بمحايل عسير

المواطن- حسان الصالحي- تصوير : محمد السيد

وثّقت عدسة المصور الفوتوغرافي محمد السيد، مساء اليوم، الأحد، الحضور الكثيف الذي شهده جامع الأميرة العنود بمحايل عسير، في أثناء محاضرة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، بعنوان “تأملات قرآنية” ضمن فعاليات مهرجان محايل أدفأ.

وشهد الجامع حضورًا كثيفًا من المواطنين والمسؤولين للمحاضرة، حيث أظهرت عدسة الفوتوغرافي المبدع “السيد” المنظر الجوي للحضور الذي ملأ ساحات جامع الأميرة العنود.

وكان الشيخ المغامسي بدأ محاضرته بحمد الله والثناء عليه، ثم تطرّق إلى بعض التأملات القرآنية في سورتي (الحجر) و(يوسف)، مبينًا أن تدبّر معاني آيات القرآن الكريم من أعظم المناقب وأجلها شرفًا.

وذكر “المغامسي” أن أخلاق الأنبياء والرسل تعدّ ضرورة لجميع المسلمين في الاقتداء بها، سائلًا الله (عز وجل) أن يبارك في جهود محافظ محايل على إقامة مثل هذه الندوات والمحاضرات التي تحقق الأهداف المنشودة منها، ويوفق القائمين على مهرجان محايل، وأن يبارك في جهودهم.