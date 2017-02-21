عاجل.. ضبط أضخم كمية مواد فاسدة في الرياض.. 20 طنًا داخل مستودع!

المواطن - الرياض

ضبطت الفرق التفتيشية في وزارة التجارة مساء اليوم، الثلاثاء، في أضخم عملية لها، 20 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة التي كانت تعبّأ وتُغلق ليتم إنزالها للسوق من جديد، وذلك داخل مستودع في الرياض.

وجاء ذلك بعد بلاغ مواطن لوزارة التجارة، حيث كشف عن هذه الضبطية الكبيرة، لتراقب الوزارة الاستراحة، ويتم مداهمتها بالتعاون مع أمانة الرياض والحملة الأمنية المشتركة.

وتقع الاستراحة في حي المصانع، وهي مخصصة كحظائر للأغنام والأبقار، وغير صالحة للتخزين، ولكن قام القائمون عليها بتخزين مواد غذائية مرتجعة وفاسدة وسط سوء تخزين، ومن ثم، يتم تعبئتها وتغليفها وإنزالها للسوق من جديد.

وضبطت الفرق التفتيشية ١٠٠٠٠٠٠ استيكرات، وأغلفة، وتواريخ إنتاج، و٢٠٠٠ علبة زيت زيتون سيّئ التخزين، و٢ طن ملوخية مجففة سيئة التخزين، وإعادة تعبئة وتغليف، و3 أطنان بقوليات متنوعة: “عدس وفول وسحلب وخلافه”، و٢ طن قهوة مختلفة الأنواع كانت تعبّأ في أكياس على أنها قهوة فرنسية، وأيضًا 3 أطنان حلويات شامية ومكسرات، و١ طن من المخلّلات الفاسدة، و2 طن زعتر، و٢ طن سمن غنم، و٢ طن شواهي عطار متنوعة وكركديه، و٣ أطنان من الصويا.

وتم القبض على العمالة، وإحالتهم مع صاحب الإستراحة للجهات الأمنية لاتخاذ العقوبات النظامية.