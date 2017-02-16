عاجل .. ضبط ثلاثيني طعن شخصاً بسكين لخلافات مالية بينهما في #الرياض‎

أطاحت شرطة الرياض بشاب سعودي تورط في طعن شخص آخر قبل أيام بسلاح أبيض بسبب خلاف بينهما.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأنه في حوالي الساعة الثانية من صباح يوم الأحد الموافق 15/5/1438هـ ورد لمركز شرطة الحائر بلاغ من النقطة الأمنية بمستشفى الإيمان العام عن وصول شخص مصاب بجرح نافذ أسفل الصدر وبحالة حرجة ، جرى على الفور انتقال فريق التحقيق للمستشفى ووجد المصاب قد فارق الحياة متأثراً بجراحه .

وأضاف أنه نظرًا لأهمية البلاغ فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الإجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها , عليه فقد تم تحديد الاشتباه في شخص سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر بعد أن أشارت الدلائل إلى تورطه في ارتكاب الجريمة ، وبضبطه ومناقشته أقر بطعن المجني عليه بسلاح أبيض ( سكين ) بسبب خلاف بينهما ، تم التحفظ على الجاني وأداة الجريمة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص. ‎