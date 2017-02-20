عاجل .. ضبط عمالة تحول الأموال خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالرياض

المواطن – الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط عمالة وافدة من بنغلاديش تقوم بتحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم غسل الأموال و تحويل المبالغ النقدية إلى خارج البلاد بصفة غير مشروعة، فقد توافرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد عن تورط اثنين من العمالة الوافدة ( بنغلاديشيي الجنسية في العقد الرابع من العمر ) يعملان في محل تموينات بحي البطحاء وسط العاصمة الرياض بإدارة عمليات جمع الأموال و تحويلها لخارج البلاد بطريقة غير مشروعة”.

وأضاف أن القوة عملت على تحليل المعلومات المتاحة و تتبعها و قامت على أثره بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل الله عن ضبطهما و بحوزتهما عدد ١٦ دفتراً لتسجيل بيانات التحويل و دفاتر أخرى لتسجيل بيانات المستلمين خارج البلاد وعدد ٧٠٦ بطاقات شحن دولية ممنوعة و دفتر شيكات لبنك أجنبي يستخدم كضمان لتحويل المبالغ الكبيرة و مبلغ مالي قدره ٢٦٦٤٠ ريالاً سعودياً , وبسماع أقوالهما أقرّا بما نسب إليهما .

وتابع أنه جرى إيقافهما لدى مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات و إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.