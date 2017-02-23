عاجل .. ضبط مخمور تحصن في منزله وأطلق النار عشوائيا في ضباء

المواطن – تبوك

تمكنت شرطة منطقة تبوك ممثلة بشرطة محافظة ضباء وبمتابعة من مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن صعب التميمي ومن خلال قوة امنية من السيطرة والقبض على احد الجناة داخل منزله بمحافظة ضباء بعد قيامه بالتحصن بالمنزل وبحوزته اسلحة نارية وقيامه باطلاق النار بشكل عشوائي وتكسير زجاج احدى المركبات.

واتضح بانه بحالة غير طبيعية وقد جرى محاصرته ومراقبته خلال الساعات الماضية ومحاولة اقناعه بتسليم نفسه بشتى السبل والوسائل وذلك حرصاً على سلامة الجميع الا انه رفض كل المحاولات مما استدعى التدخل الامني ومداهمة المنزل من خلال خطة امنية للسيطرة على الموقف نفذتها القوة الامنية حتى تم القاء القبض عليه دون وقوع اي اصابات او خسائر .

وقد تم ضبط عدد من الاسلحة النارية والذخيرة الحية اضافة الى كمية من المخدرات وجدت داخل المنزل وتم تحريز كامل المضبوطات ومعاينة الموقع وايقاف الجاني والعمل على استكمال الاجراءات اللازمة لذلك تمهيداً لاحالته للجهات المختصة.