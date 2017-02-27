عاجل .. طلب ماليزي برفع أعداد حجاجها إلى 30 ألف حاج

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

أعلن رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وافق من حيث المبدأ على زيادة حصة ماليزيا من الحجاج لتصل إلى 30 ألف حاج سنوياً.

وقال نجيب – بحسب وكالة الأنباء الماليزية الرسمية – إن الملك سلمان لم يمانع من الزيادة إلا أن الأمر سيحتاج إلى مزيد من البحث والتفاوض للوصول إلى الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

وأضاف نجيب أن جلسة المباحثات الثنائية التي جمعته مع خادم الحرمين الشريفين، الذي يزور ماليزيا حالياً، تضمنت موافقة الملك سلمان على النظر في طلب ماليزيا لبناء مركزين للحجاج أحدهما بالقرب من المسجد الحرام في مكة والآخر بالقرب من المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد عقد اليوم جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس وزراء ماليزيا، كما شهد الجانبان توقيع أربع مذكرات تفاهم بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والتعليمية والإعلامية والثقافية.