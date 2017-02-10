عصابة السطو المسلح على السعوديين بقبضة الأمن الكويتي

المواطن – خاص

بعد أسابيع من تعرّض شباب سعوديين من أهالي محافظة الخفجي لعملية سطو مسلّح بمنطقة الشويخ في الكويت، حيث نتج عنها سرقة سيارتهم ومقتنياتهم من وثائق سفر ومبلغ مالي، نجحت الأجهزة الأمنية بدولة الكويت في التعرف على الجناة، والقبض عليهم، والعثور على السيارة المسروقة.

وبالبحث والتحري، اتضح أن اللصوص هم تشكيل عصابي مطلوب لعدة جهات أمنية، ويجري إحالتهم لجهة الاختصاص.

وذكر صاحب السيارة المسروقة، لـ” المواطن “، أنه تم -بفضل الله- التعرف على الجاني ، وهم أصحاب سوابق.

وقال: “تم العثور على سيارتي، وسوف يتم مراجعة السفارة، الأحد”.