#عاجل.. عقوبات أمريكية على #إيران تشمل 25 شخصًا وكيانًا
على خلفية أنشطة مرتبطة بالإرهاب

#عاجل.. عقوبات أمريكية على #إيران تشمل 25 شخصًا وكيانًا

2017/02/03
الساعة 6:46 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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ترامب

المواطن – الرياض

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على إيران شملت 13 شخصًا و12 كيانًا، وذلك على خلفية الأنشطة المرتبطة بالإرهاب.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن -في وقتٍ سابق- أن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع إيران، في الوقت الذي أكد فيه البيت الأبيض أن اختبار طهران لصاروخٍ باليستي، وتصرفاتها ضد سفن البحرية الأمريكية لن تمضي دون رد.

وكان البيت الأبيض قد صرّح، في وقتٍ سابق من يوم أمس، الخميس، أن الإدارة الأمريكية سترد على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها إيران، وعلى غيرها من “الأعمال العدائية”.

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